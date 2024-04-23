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Spor

Ve bitti bu iş! Fatih Terim'den yönetime Samet Akaydin raporu...

Panathinakos'ta kiralık forma giyen Samet Akaydin için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Yunanistan ekibi'nin teknik direktörü Fatih Terim, Samet Akaydin için yönetime bir rapor sundu. İşte Fatih Terim'in raporu...

23 Nisan 2024 Salı 20:13 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Fatih Terim'den yönetime Samet Akaydin raporu...
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Devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak Panathinakos'a giden Samet Akaydin için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yunan ekibinde teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli stoper için kulüp yönetimine rapor sundu.

FATİH TERİM'DEN SAMET AKAYDİN KARARI!

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre; Panathinakos Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp yönetiminden Samet Akaydin'in bonservisini almalarını istedi. Yunan ekibinde, bu transfere sıcak bakıldığı öğrenildi. Haberin detaylarında; Terim'in sunduğu raporda, 30 yaşındaki stoperi, takımın önemli bir parçası olarak gördüğünü ve en kötü ihtimalle önemli bir yedek olabileceğini yazdığı aktarıldı.

"İLK GÜNLERİ HAYAL KIRIKLIĞI"

Haberde, Akaydin'in ilk günlerinde kötü bir performans sergilediğini fakat giderek kendisini bulduğu ve takımın şampiyonluk yolunda kilit isimlerden birisi haline geldiği yazıldı.

FENERBAHÇE'YE 4 MİLYON EURO

Fatih Terim'in gelecek sezonda takımın başında kalması halinde bu transferin gerçekleşeceği belirtiliyor. Milli stoperin bonservisinin alınması durumunda, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yapılacak.

YUNANİSTAN KARNESİ

Tecrübeli savunmacı, yeşil beyazlılarla 14 maçta forma giydi.

Star Gazetesi

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