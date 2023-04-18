Ve bitti bu iş! Gedson Fernandes transferi hayırlı olsun

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için Avrupa yolu gözüktü. Siyah-beyazlılardaki başarılı performansıyla taliplerini çoğaltan Gedson Fernandes için Aston Villa'nın yapacağı teklifi İngiliz basını duyurdu.

GEDSON FERNADES YENİDEN AVRUPA'NIN RADARINDA

Geçtiğimiz yaz transferde Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Gedson Fernandes, 6 milyon euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olmuştu. Beşiktaş'taki performansıyla büyük beğeni toplayan Portekizli yıldız yeniden Avrupa ekiplerini peşine taktı.

İNGİLTERE YOLU GÖZÜKTÜ

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, sezon sonu Gedson Fernandes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ada ekibi transferi 11-12 milyon euro civarında bir rakamla bitirmeyi hedefliyor. Portekizli yıldızın menajeriyle görüşmelere başlayan Aston Villa, önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile de temaslarda bulunacak.



Öte yandan Gedson Fernandes için Fulham, Crystal Palace ve Atletico Madrid'in de devrede olduğu iddia ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıkarken bunların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2317 dakika süre alan 24 yaşındaki Portekizli yıldız, 5 asistle skora etki etti.