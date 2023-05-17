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Spor

Ve bitti bu iş! Gedson Fernandes'e dünya devleri talip oldu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'in talipleri artıyor. İtalyan basınına göre Ajax ve Lazio'nun Gedson Fernandes için devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Gedson Fernandes'e dünya devleri talip oldu
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Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'e, Lazio ve Ajax talip oldu.

2 DEV GÜNDEMİNE ALDI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Ajax'ın Gedson Fernandes'i yakından takip ettiği ve Portekizli orta sahayı transfer listesine eklediği öne sürüldü. Ayrıca haberde Lazio'nun da 24 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisi olduğu belirtildi.

"20 MİLYON EURO"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, daha önce verdiği röportajda, "Gedson Fernandes'e henüz resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyoruz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica'da. Bonservisi gelirinin yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek." ifadelerini kullanmıştı.

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