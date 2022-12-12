Ve bitti bu iş! Hakan Çalhanoğlu resmen geri dönüyor: 100 milyon euroluk çılgın transfer

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için Bundesliga devi Borussia Dortmund devreye girdi. Jude Bellingham'ı 100 milyon euroya satacağı iddia edilen Alman ekibinin İngiliz oyuncunun yerini Hakan Çalhanoğlu ile dolduracağı ileri sürüldü.

BELLİNGHAM YERİNE HAKAN ÇALHANOĞLU

İtalya basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 19 yaşındaki Jude Bellingham'ı 100 milyon euroya PSG'ye satmaya hazırlanıyor. Alman ekibi, İngiliz yıldızın yerini ise Hakan Çalhanoğlu ile doldurmak istiyor. Dortmund, şimdiden Hakan ve kulübü Inter ile görüşmelere başladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da Almanya Bundesliga'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve tarafların anlaşması halinde transferin an meselesi olduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, daha önceden Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de 3 sezon boyunca forma giymişti.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer almış ve toplam 1440 dakika süre aldı. Milli yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.