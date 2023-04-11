Ve bitti bu iş! Hakan Çalhanoğlu'ndan 3 yıllık imza, transfer hayırlı olsun

Inter'de Hakan Çalhanoğlu için kollar sıvandı. İtalya'daki geleceği merak konusu olan ve birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma aşamasına gelindi.

HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Serie A devi Inter'in 2021'in yazında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu, kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden oldu. İtalyan ekibinde teknik direktör Simone Inzaghi'nin göz bebeği olan milli oyuncu performansıyla büyük beğeni topladı.

AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDAYDI

Inter'deki geleceği merak konusu olan Hakan Çalhanoğlu, uzun süredir Bundesliga, La Liga ve İngiltere ekiplerinin takibindeydi. Milli yıldızı elinde tutmak isteyen İtalyan ekibi ise elini çabuk tutarak çalışmalarını hızlandırdı.

3 YILLIK İMZA GELİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Inter, yeni sözleşme imzalamak istediği Hakan Çalhanoğlu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maaş konusunda son pazarlıklarını yapan tarafların 3 yıllık yeni sözleşme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Bu sözleşme ile milli yıldız 2026'nın yazına kadar Inter forması giyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıkan ve toplam 2630 dakika süre alan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 3 gol, 6 asistle skora etki etti.