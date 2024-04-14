Ve bitti bu iş! Miguel Crespo için çarpıcı karar: Kaderi belli oldu

Fenerbahçe'den devre arasında kiralık olarak Rayo Vallecona'ya transfer olan Miguel Crespo'nun kaderi belli oldu. İspanyol ekibi, Portekizli orta saha için kritik bir karar aldı.

MIGUEL CRESPO'NUN BİLETİ KESİLDİ!

Fenerbahçe'de gösterdiği inişli çıkışlı performansla eleştiri oklarının hedefi olan Miguel Crespo, devre arasında takımdan ayrıldı. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak La Liga ekiplerinden Rayo Vallecona'ya transfer olan Crespo, takımdan güzel bir başlangıç yaptı. Fakat bu performansında istikrar sağlayamayan Portekizli yıldızın, forma süresi azaldı. İspanyol ekibi ise çarpıcı bir karar aldı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Rayo Vallecano'nun Crespo'nun 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı aktarıldı. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor. 27 yaşındaki orta sahanın, sarı lacivertliler olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor.

İSPANYA KARNESİ

Miguel Crespo yarım sezonda İspanyol ekibiyle çıktığı 8 maçta yalnızca 133 dakika süre alabildi.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı