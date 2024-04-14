İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Miguel Crespo için çarpıcı karar: Kaderi belli oldu
Spor

Ve bitti bu iş! Miguel Crespo için çarpıcı karar: Kaderi belli oldu

Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak Rayo Vallecano'ya gönderdiği Miguel Crespo için çarpıcı bir karar aldı. Miguel Crespo, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

14 Nisan 2024 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Miguel Crespo için çarpıcı karar: Kaderi belli oldu
ABONE OL

Fenerbahçe'den devre arasında kiralık olarak Rayo Vallecona'ya transfer olan Miguel Crespo'nun kaderi belli oldu. İspanyol ekibi, Portekizli orta saha için kritik bir karar aldı.

MIGUEL CRESPO'NUN BİLETİ KESİLDİ!

Fenerbahçe'de gösterdiği inişli çıkışlı performansla eleştiri oklarının hedefi olan Miguel Crespo, devre arasında takımdan ayrıldı. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak La Liga ekiplerinden Rayo Vallecona'ya transfer olan Crespo, takımdan güzel bir başlangıç yaptı. Fakat bu performansında istikrar sağlayamayan Portekizli yıldızın, forma süresi azaldı. İspanyol ekibi ise çarpıcı bir karar aldı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Rayo Vallecano'nun Crespo'nun 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı aktarıldı. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor. 27 yaşındaki orta sahanın, sarı lacivertliler olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor.

İSPANYA KARNESİ

Miguel Crespo yarım sezonda İspanyol ekibiyle çıktığı 8 maçta yalnızca 133 dakika süre alabildi.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.