Ve bitti bu iş! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır2ı Türkiye içinde herhangi bir kulübe satmayacağını açıkladı.

ERTUĞRUL DOĞAN: UĞURCAN ÇAKIR'I TÜRKİYE'DE BİR KULÜBE SATMAYACAĞIM

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Uğurcan bizim hem kaptanımız hem kardeşimiz. Daha önce de belirtmiştim. Uğurcan'ı Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyi hiç düşünmüyoruz. Böyle bir şey olursa hem Uğurcan'ın, hem de ülke itibarımızın yararına olacak prestijli bir Avrupa kulübüne gitmesini arzu ederiz. Trabzonspor gibi bir kulübün B planları C planları her zaman vardır ve olmalıdır ama şu anki durum özetlediğim gibi" şeklinde konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor'un deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibi ile çıktığı toplam 44 karşılaşmada 62 gol yedi. Başarılı file bekçisi 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.