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Spor

Ve bitti bu iş! Yılın transferi Karim Benzema, transfer hayırlı olsun

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Karim Benzema İspanyol kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız futbolcu için sürpriz bir kulüp devreye girdi. Karim Benzema'nın yeni takımıyla anlaşma sağladığı ve yaz transfer döneminde imzayı atacağı belirtildi.

Star Gazetesi31 Mart 2023 Cuma 16:08 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Yılın transferi Karim Benzema, transfer hayırlı olsun
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14 sezondur Real Madrid forması giyen Karim Benzema İspanyol devindeki sözleşmesinin son senesine girdi. Yıldız futbolcu için kulüpler şimdiden sıraya girdi. Fransız yıldız için en ciddi transfer teklifi ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-İttihad yaptı. Karim Benzema'nın teklife çok sıcak baktığı ve anlaşmanın yaz transfer döneminde imzalanacağı belirtiliyor.

KARİM BENZEMA İLE BU KEZ RAKİP OLACAKLAR

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr transferde büyük bir başarıya imza atarak Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmıştı. Şimdi de Al-İttihad, Karim Benzema'nın peşinde. Fransız yıldız gelecek sezon Al-İttihad forması giyerse Cristiano Ronaldo ile tekrar buluşacak ancak bu kez rakip olarak.

BENZEMA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

35 yaşındaki Fransız golcü bu sezon Real Madrid'de 28 maça çıktı. 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Karim Benzema 18 gol atmayı başardı. Golcü futbolcu 4 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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