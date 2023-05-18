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Spor

Ve bitti bu iş! Yunus Akgün transferi hayırlı olsun

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yunus Akgün için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldız Yunus Akgün için İtalya futbolunun köklü kulübü devreye girdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Mayıs 2023 Perşembe 20:54 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Yunus Akgün transferi hayırlı olsun
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Transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında Adana Demirspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yunus Akgün için İtalya devi harekete geçti.

YUNUS AKGÜN İÇİN İTALYA YOLU GÖZÜKTÜ

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen ve Okan Buruk'un ilk 11'inde yer bulmakta oldukça zorlanan Yunus Akgün için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da sözleşmesi 2026 yılında son bulacak olan genç yıldız Yunus Akgün için İtalya devi Bologna kolları sıvadı. Serie A'nın önemli ekiplerinden Bologna transfer sezonunun başlamasıyla birlikte sarı-kırmızılara resmi teklif götürmeye hazırlanıyor.

22 yaşındaki başarılı oyuncu Yunus Akgün'ün ise sürekli performans sergileyebileceği bir takımda formaya giymeye sıcak bakması transferin kısa süre içerisinde sonlanmasında etkili olması bekleniyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 26 resmi maça çıkan genç kanat oyuncusu Yunus Akgün 1 gol, 4 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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