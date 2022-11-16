Ve bitti bu iş! Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor

Büyük umutlar ile alt yapıdan, A takıma çıkarılan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ve Türk futbolu için büyük umutlar vaat ediyordu. Süper Lig'de ki görkemli performansı ona Avrupa'nın kapılarını açmış ve rekor bir ücretle Fransa'ya transfer olmasını sağlamıştı. Ligue 1 kulüplerinde Lille ile Şampiyonluk sezonu hariç sürekli bir performans göstermeyen Yusuf Yazıcı önce CSKA Moskova'ya kiralanmış sonra da Trabzonspor'a kiralık olarak geri dönmüştü. Şimdi ise doğup büyüdüğü şehir ve kulüpte hiç görmediği bir tepki ile karşı karşıya.

YUSUF YAZICI GERİ DÖNECEK!

Milli futbolcu Trabzonspor'dan önemli bir bonservis bedeliyle Fransa kulübü Lille'e transfer olmuştu. Kulübüyle Fransa'da şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde de gol kralı olma başarısı göstermişti. Ancak sakatlıklar yaşayarak performansında iniş çıkış yaşayan Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılarak önce Rusya ekibi CSKA Moskova'ya daha sonrasında da yetiştiği Trabzonspor'a dönmüştü. Fakat bordo mavililerde de başarı yakalayamayan milli futbolcunun kulübü Lille'e döneceği iddia edildi. Fotospor'un haberine Yusuf Yazıcı ocakta Fransa'ya geri dönecek.

YUSUF YAZICI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu bu sezona kulübü Lille'de başladı. 4 maça çıktığı Fransa'da 1 gol 1 asistlik performans sergiledi ve eski kulübü Trabzonspor'a kiralandı. Bordo mavililerde ilk 11'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı 4 kez ilk 11 olmak üzere 8 maça çıktı. Mili futbolcu Trabzonspor'da gol yada asist yapamadı.