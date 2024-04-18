Ve Bright Osayi-Samuel'i resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızından sürpriz imza...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sezon sonunda 4 yıllık imzaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp, Nijeryalı sağ bek için harekete geçti.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL İLE 4 YIL DAHA!

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel transferini masaya yatırdı. Nijeryalı sağ bekin, İngiltere'den birçok talibi bulunuyor. Sarı lacivertliler ise yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor. Nijerya basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'e 4 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Yıldız sağ bekin de bu teklife sıcak baktığı ve takımda mutlu olduğu belirtiliyor.

SEZON KARNESİ

Piyasa değeri 8.5 milyon euro olan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı lacivertli formayla 32 maçta forma giydi ve 3 gol 6 asistlik istatistik sergiledi.

Star Gazetesi