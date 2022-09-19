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Spor

Ve Çağlar Söyüncü transferi resmen açıklandı! Canlı yayında duyuruldu

Çağlar Söyüncü için Altınordu'dan eski teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer hakkında açıklama yaptı. Çağlar Söyüncü'nün kariyerine Avrupa'da devam edeceğini belirten Eroğlu, milli oyuncunun Atletico Madrid ile anlaştığını duyurdu. İşte detaylar...

19 Eylül 2022 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
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Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. Çağlar Söyüncü'nün transferi için açıklamalarda bulunan eski teknik direktörü Hüseyin Eroğlu milli oyuncunun Atletico Madrid ile el sıkıştığını açıkladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Radyospor'a konuşan Çağlar Söyüncü'nün Altınordu'dan teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli oyuncunun Türkiye'ye döneceğini düşünmediğini belirtirken, "Çağlar Söyüncü, Leicester City sonrasında kariyerine Avrupa'da devam edecek." dedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, ATLETİCO MADRİD İLE ANLAŞTI

Hüseyin Eroğlu, "Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?" şeklinde gelen soruya, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz." şeklinde cevap verdi.

İNGİLTERE KARNESİ

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla yalnızca 1 resmi maçta süre alabildi. Ada ekibinde bugüne kadar ise toplam 124 karşılaşmada görev alan milli stoper 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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