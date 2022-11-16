Ve Çağlar Söyüncü Türkiye'ye dönüyor! Yılın transferi

Altınordu alt yapısından yetişip hiç Süper Lig'de oynamadan direkt olarak Avrupa'ya gitmiş ve zor olanı başarmıştı. Önce ALmanya Bubdesliga 2 ekiplerinden Freiburg'a ardından da Premier Lig ekibi Leicester City'e tranfer olmuştu. Burada gösterdiği performans ile savunma tandeminin değişmez isimlerinden biri olmuş ve Premier Lig'in önemli oyuncularından biri haline gelmişti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE BRENDAN RODGERS ARASINDA Kİ GERGİNLİK

Çağlar Söyüncü Premier Lig'e transfer olduktan sonra form tutmakta biraz zorlansada bir müddet sonra gösterdiği üstün başarı ile 2020 yılında Premier Lig'de yılın 11'ine girmiş ve Virgil Vin Dijk ile birlikte yılın savunma tandemini oluşturmuştu. Brendan Rodgers'ın takıma katılması ile birlikte forma süresi günden güne azalmaya başladı. Bu sezon ile birlikte ise tamamiyle kesik yemiş drumda. Elinde Çağlar Söyüncü olmasına rağmen onu kullnmayıp 34 yaşındaki Jonny Evans ile devam etmeyi tercih etmşti.

Bu sezon Manchester United'e 1-0 mağlup olunan maçtan sonra Brendan Rodgers'a, Çağlar Söyüncü sorusu sorulmuş ve "Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil" demişti.

Çağlar Söyüncü ise buna karşın şahsi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" demişti.

TÜRKİYE İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Çağlar Söyüncü'nün Brendan Rodgers'ın gözünden düşmesi ve transfer sezonu açıldığında ilk gönderilecek isimlerden biri olması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Stoper arayışında olan Fenerbahçe, sakatlıklardan ve kalite düşüklüğünden ötürü alarm veren savunmasını yıldız bir isim ile güçlendirmek istiyor. Çağlar Söyüncü ise Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmasada, Fenerbahçe kiralık olarak en azından yarım sezonluğuna yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Star Gazetesi