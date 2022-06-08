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Spor

Ve Cengiz Ünder imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Milli futbolcu Cengiz Ünder kiralık olarak formasını giydiği Marsilya ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu gelecek sezon Marsilya forması giyecek. Cengiz Ünder'in transferinin yakın zamanda duyurulması bekleniyor. İşte detaylar...

8 Haziran 2022 Çarşamba 19:40 - Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder transferde anlaşmaya vardı. Bonservisi Roma'da bulunan oyuncu gelecek sezon Marsilya forması giyecek. Fransız kulübü, Roma ile yaptığı görüşmeler sonrasında el sıkıştı. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu İtalyan kulübe ödenecek.

CENGİZ ÜNDER MARSİLYA'DA

Milli yıldız Marsilya'da çok mutlu olduğunu ve burada forma giymek istediğini sezon içerisinde verdiği röportajda belirtmişti. Fransız kulüpte Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu gösterdiği başarılı performans sonrasında kullanma kararı aldı. Cengiz Ünder'in transferinin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu bu sezon Marsilya'da 47 maça çıktı. Fransa Ligue 1'de 32 maça çıkan yıldız oyuncu 10 gol 2 asistlik performans gösterdi. Fransa Kupası'nda 3 maçta 1 gol atan Cengiz, Avrupa Ligi'nde de 2 gol 3 asist yaptı.

Star Gazetesi

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