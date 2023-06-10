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Spor

Ve Cengiz Ünder kararını verdi! Resmen geri dönüyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in takımdaki geleceği belli oluyor. Fransız ekibi Marsilya, başarılı oyuncu Cengiz Ünder için kararını verdi. İşte detaylar...

10 Haziran 2023 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
Ve Cengiz Ünder kararını verdi! Resmen geri dönüyor
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Avrupa'da transfer döneminin başlamasıyla hareketli günler yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın formasını giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi, 25 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Cengiz Ünder ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Milli yıldıza İtalya Serie A'dan ve Türkiye'den teklifler var. Başarılı futbolcu gelecek sezon İtalya ya da ülkesine dönmeyi planlıyor.

CENGİZ ÜNDER İLE VEDALAŞILACAK

Marsilya gelecek sezon için yeni bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Teknik direktörü Igor Tudor ile de yollarını ayıran Fransız ekibi, oyuncu kadrosunda da birçok değişikliğe gitmeye hazzırlanıyor. Bu ismlerden birisinin de milli yıldız Cengiz Ünder olduğu öğrenildi. Marsiya yıldız oyuncu ile yolarını ayırmak istiyor.

MARSİLYA'NIN CENGİZ ÜNDER PLANI

Marsilya, Roma'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak bu sezon yıldız oyuncudan istenen performansın alınaması sebebiyle yıldız futbolcu gözden çıkarıldı. Cengiz Ünder'in de Fransuz kulübünde mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 46 remi maçta forma giyen 25 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder bunların 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı. 2924 dakika sahada kalan oyuncu 5 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.

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