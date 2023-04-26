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Spor

Ve Cengiz Ünder transferi hayırlı olsun! Herkesi ters köşeye yatırdı...

Yıldız oyuncu Cengiz Ünder Fransa'da gösterdiği performansla transferde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok kulüpten teklif alan oyuncu transferde kararını verdi. Cengiz Ünder herkesi ters köşeye yatırdı. İşte detaylar...

26 Nisan 2023 Çarşamba 07:20 - Güncelleme:
Ve Cengiz Ünder transferi hayırlı olsun! Herkesi ters köşeye yatırdı...
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder bu sezon gösterdiği performansla takımını üst sıralara taşıdı. Son oynanan Lyon karşılaşmasında gol perdesini açan ve maçın oyuncusu seçilen Cengiz Ünder takımının en önemli futbolcuları arasında yer alıyor. Milli yıldız için bir çok kulübün transferde devreye girdiği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu ise geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.

CENGİZ ÜNDER'DEN TERS KÖŞE

Sezon başında Igor Tudor ile anlaşamayan ve Marsilya'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Cengiz Ünder Fransız basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Marsilya'da mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu menajerine gelen transfer tekliflerini değerlendirmemesini söyledi. Marsilya ile gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini kaydeden Cengiz Ünder, "Hakkımdaki transfer iddialarını okuyorum ancak bunların tümü gerçek dışı. Burada gayet iyi durumdayım ve sezonu olabildiğince iyi tamamlamak istiyorum." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Teknik direktör Igor Tudor ile sezon başında anlaşamayan ve yedek soyunan Cengiz Ünder ilerleyen haftalarda formayı kapmıştı. Marsilya ile bu sezon 26'sı ilk 11 olmak üzere 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol 4 de asistlik performans gösterdi.

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