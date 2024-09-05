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  • Ve Cengiz Ünder transferi hayırlı olsun! Öyle bir kulüp talip oldu ki
Spor

Ve Cengiz Ünder transferi hayırlı olsun! Öyle bir kulüp talip oldu ki

Yaz transfer dönemi Avrupa'da bitti. Ancak Süper Lig ve bazı ülkelerde transfer penceresi açık. Süper Lig'in devleri transfer yaparken bir yandan da elindeki oyunculardan çıkmanın peşinde. Bu isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Cengiz Ünder. Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı...

5 Eylül 2024 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Ve Cengiz Ünder transferi hayırlı olsun! Öyle bir kulüp talip oldu ki
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Yaz transfer dönemi Avrupa'da bitti. Ancak Süper Lig ve bazı ülkelerde transfer penceresi açık. Süper Lig'in devleri transfer yaparken bir yandan da elindeki oyunculardan çıkmanın peşinde. Bu isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Cengiz Ünder. Milli futbolcuyu kadroda düşünmeyen sarı lacivertli ekip, yıldız kanat oyuncusu için görüşme halinde. Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder için sürpriz bir teklif geldi.

MOURİNHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerle tek tek yolunu ayıran Fenerbahçe'de sıradaki isim Cengiz Ünder olacak. Miha Zajc, Luan Peres ve Rade Krunic ile vedalaşan sarı lacivertli ekip kanat oyuncusu ile de yolları ayırmanın formülünü arıyor.

SÜRPRİZ TAKAS TEKLİFİ GELDİ

Fenerbahçe'de milli futbolcu için Rus kulüplerinin ardı ön plana çıkıyor. Spartak Moskova'nın teklifi Cengiz tarafından reddedilirken şimdi de Krasnodar talip oldu. Rus basınına yansıyan haberlere göre Krasnodar, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye Aleksandr Chernikov ismini önerdi. Fenerbahçe ise milli futbolcuya karşılık bonservis talep ediyor. Görüşmeler sürerken imzaların yakında atılacağı öğrenildi.

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