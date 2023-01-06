Ve Cengiz Ünder transferi hayırlı olsun! Yeni adresi resmen belli oldu

Adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Cengiz Ünder'in kaderi belli oldu. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder için kötü haber Marsilya'dan geldi.

BEŞİKTAŞ, CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDEYDİ

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Cengiz Ünder'i hedefine almıştı. Milli oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılar girişimlerini hızlandırmıştı.

MARSİLYA, CENGİZ ÜNDER'İ BIRAKMIYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder'i kiralık olarak göndermek istemiyor. Fransız ekibi milli oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak istiyor.

TRANSFER RAFA KALKTI

Marsilya'nın bonservis talebi sonrası Beşiktaş kararını verdi. Siyah-beyazlılar şimdilik Cengiz Ünder transferini rafa kaldırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 895 dakika sahada kalan milli oyuncu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.