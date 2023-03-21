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Spor

Ve Cengiz Ünder'in dünyası başına yıkıldı! Direkt biletini kestiler

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, son haftalardaki performansı ile eleştiri oklarının hedefi oldu. Marsilya'nın deplasmanda Reims'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede Cengiz Ünder'in performansı büyük tartışma konusu oldu. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılması gerektiği yorumları yapıldı. İşte detaylar…

Star Gazetesi21 Mart 2023 Salı 11:35 - Güncelleme:
Ve Cengiz Ünder'in dünyası başına yıkıldı! Direkt biletini kestiler
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Marsilya forması ile Türkiye'yi yurt dışında temsil eden milli oyuncumuz Cengiz Ünder, son haftalardaki performansı ile tepkileri üzerine çekiyor. Marsilya'nın deplasmanda Reims'i zor olarak 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Cengiz Ünder'in de dahil olduğu birkaç oyuncu Marsilya'ya yakın gazeteler tarafından çok ağır eleştirilere maruz kaldı.

"CENGİZ ÜNDER ÇOK BECERİKSİZ"

Reims maçının ardından takımı ve oyuncuları değerlendiren Fransız kaynaklar birkaç oyuncu hakkında son derece ağır eleştirilerde bulundular. Nunu Tavares için "Pasif futbol IQ'su yok yorumları yapılırken, Cengiz Ünder için ise "Gol atarsa ona hiçbir şey söylemeyiz. Şanslı bir dönemi oldu ama maç başına bir gol attı. Vuruşlarında ve seçimlerinde çok beceriksiz." İfadeleri kullanıldı.

"CENGİZ ÜNDER AYRILABİLİR"

Bu sezon Marsilya'nın geçtiğimiz yıllara nazaran iyi bir performans gösterdiği yorumları yapılsa da kadroda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Bu durum neticesinde Cengiz Ünder özelinde Marsilya'ya yakın önemli bir gazeteci "Ünder için iyi bir teklif gelmesi durumunda gitmesine ve başka bir profilin gelmesine karşı değilim. Sevdiğim bir oyuncu, pek çok özelliği, iyi bir ruh hali var, harika goller atabiliyor ve harika paslar atabiliyor ama onu çok düzensiz ve her şeyden önce futbol vizyonunda çok solist buluyorum" dedi.

CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, sezon başındaki performansı ile Igor Tudor'un ilk tercihlerinden biri değildi. Sezonun ilerleyen bölümlerinde forma süresi artmış ve yıldız oyuncu 36 resmi maçta forma giyerek 2 gol ve 6 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı.

Star Gazetesi

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