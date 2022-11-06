İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Cenk Tosun resmen geri dönüyor! Beşiktaşlılar bu haberi bekliyordu
Spor

Ve Cenk Tosun resmen geri dönüyor! Beşiktaşlılar bu haberi bekliyordu

Cenk Tosun'a müjdeli haber A Milli Takım'dan geldi. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'taki başarılı bir performans sergileyen Cenk Tosun için kararını verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Kasım 2022 Pazar 20:19 - Güncelleme:
Ve Cenk Tosun resmen geri dönüyor! Beşiktaşlılar bu haberi bekliyordu
ABONE OL

Beşiktaş'ta golleriyle eski günlerini hatırlatan Cenk Tosun'a müjdeli haber geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Cenk Tosun'u aday kadroya davet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

CENK TOSUN, BEŞİKTAŞ'TA KENDİNE GELDİ

Avrupa macerası sonrası tekrar yuvası Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlılarda adeta kendisine geldi. 31 yaşındaki oyuncu, golleriyle ve sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.

CENK TOSUN'A MİLLİ TAKIM MÜJDESİ

Cenk Tosun, hayalini kurduğu milli formaya tekrar kavuşuyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, performansını yakından takip ettiği Cenk Tosun'u İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet etmeyi düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 323 dakika süre aldı. 31 yaşındaki golcü, bu maçlarda 4 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Takım'a ilk kez 2013'te Fatih Terim döneminde çağrılan Cenk Tosun, ay-yıldızlı formayla 45 maça çıktı ve 18 golle skora etki etti.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.