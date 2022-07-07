İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2022 Perşembe / 8 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2815
  • EURO
    17,5808
  • ALTIN
    966.664
  • BIST100
    2425.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular
Spor

Ve Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. Manchester ekibi de Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına izin verdi. Portekizli yıldız Chelsea yolunda. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Temmuz 2022 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Portekizli futbol starı Cristiano Ronaldo ikinci Manchester United kariyerine son veriyor. Takımında mutsuz olan yıldız futbolcu ayrılık kararını aldı. Skysports'un aktardığı habere göre Manchester United Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması konusunda ikna oldu ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Chelsea, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü kulüp durumunda.

CRİSTİANO RONALDO CHELSEA YOLUNDA

The Athletic, 37 yaşındaki futbol yıldızı için Londra ekibinin devreye girdiğini duyurmuştu. Chelsea'nin yeni patronu Todd Boehly, Cristiano Ronaldo'yu takıma kazandırmak için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşme gerçekleştirmiş ve anlaşmanın sağlandığı iddia edilmişti. Manchester United ile Chelsea arasında anlaşmanın sağlanması halinde yıldız futbolcu Londra ekibinin formasını giyecek. Cristiano Ronaldo 37.2 milyon sterlin maaş talebinde bulunmuştu.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

CRİSTİANO RONALDO'DAN 24 GOL 3 ASİST

Manchester United'a geçtiğimiz sezon ikince kez geri dönen Cristiano Ronaldo büyük heyecan oluşturmuştu. Kişisel performans olarak başarılı olan yıldız oyuncu çıktığı 38 maçta 24 gol 3 asistlik performans sergiledi. Takım olarak ise başarılı olamayan Manchester United, Premier Lig'i 58 puanla 6'ıncı sırada tamamladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.