Ve Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Portekizli futbol starı Cristiano Ronaldo ikinci Manchester United kariyerine son veriyor. Takımında mutsuz olan yıldız futbolcu ayrılık kararını aldı. Skysports'un aktardığı habere göre Manchester United Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması konusunda ikna oldu ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Chelsea, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü kulüp durumunda.

CRİSTİANO RONALDO CHELSEA YOLUNDA

The Athletic, 37 yaşındaki futbol yıldızı için Londra ekibinin devreye girdiğini duyurmuştu. Chelsea'nin yeni patronu Todd Boehly, Cristiano Ronaldo'yu takıma kazandırmak için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşme gerçekleştirmiş ve anlaşmanın sağlandığı iddia edilmişti. Manchester United ile Chelsea arasında anlaşmanın sağlanması halinde yıldız futbolcu Londra ekibinin formasını giyecek. Cristiano Ronaldo 37.2 milyon sterlin maaş talebinde bulunmuştu.

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CRİSTİANO RONALDO'DAN 24 GOL 3 ASİST

Manchester United'a geçtiğimiz sezon ikince kez geri dönen Cristiano Ronaldo büyük heyecan oluşturmuştu. Kişisel performans olarak başarılı olan yıldız oyuncu çıktığı 38 maçta 24 gol 3 asistlik performans sergiledi. Takım olarak ise başarılı olamayan Manchester United, Premier Lig'i 58 puanla 6'ıncı sırada tamamladı.

Star Gazetesi