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Spor

Ve Daichi Kamada transferi resmen bitti! Süper Lig devine geliyor

Lazio'nun yıldız futbolcusu Daichi Kamada, sezon sonunda takımından ayrılıyor. Daichi Kamada, gelecek sezonda Süper Lig'e transfer olmaya çok yakın. İşte detaylar...

15 Nisan 2024 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Ve Daichi Kamada transferi resmen bitti! Süper Lig devine geliyor
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Lazio'da sezon genelinde çok fazla forma şansı bulamayan Daichi Kamada, takımdan ayrılma kararı aldı. Yıldız oyuncuya, Süper Lig devi talip oldu.

DAICHI KAMADA İMZAYI ATIYOR

İtalyan basının aktardığı habere göre; Sözleşme sezon sonunda sona erecek olan Daichi Kamada, uzatma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmıyor. Yıldız oyuncunun sezon bitişiyle takımdan ayrılması beklenirken, talipleri sıraya girdi. Süper Lig'den de Galatasaray'ın oyuncuyu yakından izlediği ve yaz transfer döneminde harekete geçeceği aktarıldı.

Öte yandan, daha önce Süper Lig'e sıcak bakmayan Kamada, Galatasaray'ın Sacha Boey transferini referans alarak transfere olumlu bakmaya başladığı belirtildi.

HAKIM ZIYECH'IN YERİNE GELİYOR

Galatasaray sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor. Faslı yıldız, yaşadığı sakatlıklarla hayal kırıklığı yarattı ve beklentileri karşılayamadı. Sarı kırmızılı ekip, Ziyech'in yerini yeni sezonda Kamada ile doldurmayı planlıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda Lazio formasıyla 32 maçta 1402 dakika süre alan Japon futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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