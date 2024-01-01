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Spor

Ve David de Gea transferi resmen duyuruldu! Hayırlı uğurlu olsun

Son olarak Manchester United'da görev yapan David de Gea kararını verdi. Sezon başından beri boşta olan yıldız kalecinin adresi belli oldu. İşte David de Gea haberinin detayları...

1 Ocak 2024 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Ve David de Gea transferi resmen duyuruldu! Hayırlı uğurlu olsun
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12 senelik Manchester United kariyerinin ardından sezon başında sözleşmesini uzatmayan David de Gea, gelen tekliflerde istediğini bulamayınca herhangi bir kulüple anlaşmamıştı. 33 yaşındaki eldivenin yeni adresi İngiliz basını tarafından duyuruldu. İspanyol kaleci yeniden Premier Lig'de forma giymeye hazırlanıyor.

DAVID DE GEA YENİDEN PREMIER LİG YOLUNDA

Manchester United'ın son yıllardaki kötü gidişatında bile kalesinde güven veren David de Gea, sözleşmesinin bitmesine az bir süre kala kariyerine Kırmızı Şeytanlarda devam etmeme kararı aldığını açıklamıştı. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan ve Avrupa'nın birçok liginden gelen tekliflerde anlaşma zemini sağlayamayan yıldız kaleci, devre arasında Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Newcastle United'a katılmaya hazırlanıyor. Takımın kalecisi Nick Pope'un yaşadığı omuz sakatlığı ve sahalara dönüşünün belirsiz olması, Ada kulübünü David de Gea transferinde bir numaralı aday haline getirdi.

MANCHESTER UNITED DA İSTEMİŞTİ

Manchester United, kalecisi Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olması ve Altay Bayındır'ın tecrübesiz kaldığını düşünerek eski file bekçisi için yeniden girişimde bulunmuştu. İspanyol eldivenin bu isteği geri çevirdiği iddia edildi.

DE GEA'NIN MANCHESTER UNITED RAKAMLARI

Manchester United formasıyla 545 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki eldiven, kalesinde 590 gol gördü. İspanyol file bekçisi bu maçların 190'ında ise kalesini gole kapamayı başardı.

Star Gazetesi

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