Ve Emre Mor transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Fatih Karagümrük tekrar yükselişe geçen Emre Mor için mutlu sona kavuşuyor. Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullanacak olan İstanbul ekibinin 24 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor.

EMRE MOR TRANSFERİ BİTİYOR

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, genç oyuncu Emre Mor'un transferini noktalamak istiyor. İstanbul ekibi başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almak istiyor ve 2 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor.

HEDEF ALIP AVRUPA'YA SATMAK

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 24 yaşındaki oyuncu için görüşmediklerini belirtirken, "Benim en büyük arzum; Emre Mor'u bir sene daha tutup çok yüksek bedelle Avrupa'ya satmak." ifadelerini kullanmıştı.

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EMRE MOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 29 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.