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Spor

Ve Fatih Terim Türkiye'ye dönüyor! Sürpriz görevi resmen duyurdular...

Yunanistan basını, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında çarpıcı gelişmeyi duyurdu. Fatih Terim'in bir sonraki hedefi belli oldu.

20 Mart 2024 Çarşamba 20:00 - Güncelleme:
Ve Fatih Terim Türkiye'ye dönüyor! Sürpriz görevi resmen duyurdular...
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Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik adamlık görevini yürüten Fatih Terim için çarpıcı gelişme duyuruldu. Yunan basını, tecrübeli hocanın bir sonraki adresinin Türkiye olacağını yazdı.

FATİH TERİM, TÜRK FUTBOLUNUN BAŞINA GEÇİYOR

Yunanistan basınından Paopantou adlı haber sitesinin aktardığına göre; Fatih Terim, Panathiniakoslu futbolcularla bir yemekte buluştu. Terim'in bu yemekte, takımın bu sezonki hedeflerinden bahsettiği ve bir motivasyon konuşması yaptığı yazıldı. Deneyimli çalıştırıcının, masada kendi hedeflerinden de bahsettiği belirtildi. Tecrübeli hocanın, "Buradan ayrılırsam Türk futbolunun başına geçeceğim" dediği aktarıldı.

Öte yandan, Fatih Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını devralmasına dair bir teklif yapıldığı da belirtildi.

2025'E KADAR KOMŞUDA!

Terim'in sözleşmesi bitmeden Yunanistan'dan ayrılması beklenmiyor. Deneyimli antrenörün, Yunan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Star Gazetesi

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