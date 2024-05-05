Ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Güle güle Rade Krunic: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Rade Krunic, hayal kırıklığı yarattı. Performansıyla beklentileri karşılayamayan Boşnak orta saha, Fenerbahçe'de gözden düştü. Sarı lacivertli kurmaylar, 30 yaşındaki orta saha için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

RADE KRUNIC YOLCU!

Rus basınında çıkan haberlere göre; Zenit, Fenerbahçe'nin orta sahası Rade Krunic'e talip oldu. Rus ekibi, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ederken, transfer sezonunda resmi temas kurulacak. Fenerbahçe yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE 3.5 MİLYON ÖDEYECEK

Sarı lacivertliler, kiralık olarak kadrosuna kattığı Krunic için sezon sonunda Milan'a 3.5 milyon euro ödeyerek, bonservisini alacak. Rade Krunic için yapılan anlaşmada Fenerbahçe'nin küme düşmemesi durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği öne sürüldü.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 18 maçta süre alan Krunic, 1 kez gol pası verdi. Yıldız orta sahanın piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi