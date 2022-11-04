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Spor

Ve Gedson Fernandes geri dönüyor! Yılın olayı...

Gedson Fernandes için Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in planı belli oldu. Güneş, Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçında Gedson Fernandes'e ilk 11'de yer vererek yıldız oyuncu eski takımına karşı mücadele edecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Kasım 2022 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Ve Gedson Fernandes geri dönüyor! Yılın olayı...
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte ilk 11'e geri dönüyor. Derbide Galatasaray ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Güneş, Gedson ile özel olarak ilgileniyor ve yıldız oyuncu eski takımına karşı forma giyecek.

GEDSON FERNANDES, 11'E GERİ DÖNÜYOR

Valerien Ismael yönetiminde ilk 11'de fazla yer alamayan Gedson Fernandes'e teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle gün doğdu. Güneş yönetiminde ilk maça Hatayspor karşısında ilk 11'de başlayan Gedson Fernandes'in Galatasaray derbisinde de ilk 11'de yer alması bekleniyor.

ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da da forma giyen Gedson Fernandes, şimdi Beşiktaş formasıyla sarı-kırmızılılara karşı mücadele edecek. Şenol Güneş, Portekizli oyuncuya hücümda önemli bir rol vermeyi düşünüyor.

GEDSON FERNANDES'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 12 resmi maçta toplam 848 dakika süre aldı. 23 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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