Ve Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Kariyerinin transferi

İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Premier Lig devi Arsenal devreye girdi. İngiliz ekibi yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtı. İtalyan ve İngiliz basınına göre Londra temsilcisi Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, PREMİER LİG'E DOĞRU

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Inter ile 1.5 yıl önce 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Milan'dan ezeli rakibi Inter'e giderek İtalya'da sansasyonel bir transfere imza atan Hakan Çalhanoğlu şimdi de Premier Lig'e gitmek istiyor. Öğrenilen bilgiye göre yıldız futbolcu Premier Lig'de forma giyemeye sıcak bakıyor. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, orta sahada takımın beyni olarak Hakan Çalhanoğlu'nu düşünüyor. Premier Lig'de zirvede bulunan Londra ekibi şampiyonluk yolunda Hakan'ı kadrosuna katarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

INTER SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

Milli futbolcunun performansından memnun olan Inter, 28 yaşındaki oyuncuyu bırakmak istemiyor. Serie A ekibi ile, sözleşmesi bulunan milli futbolcunun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak istiyor.

LONDRA TEMSİLCİSİNİN RADARINDA BİR FUTBOLCU DAHA VAR

Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansları oyuncunun artan bir hayran kitlesini başka büyük takımların radarına girmeden Mohammed Kudüs renklerine bağlamak istiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GÜNCEL SEZON İSTATİSTİKLERİ

Şu ana kadar 20 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu İtalyan ekibine 3 gol 5 asistlik bir katkı sağladı.