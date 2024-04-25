Sezon başında transfer olduğu Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan bir diğer La Liga devine gitmeye hazırlanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN, BARCELONA'DAN AYRILIYOR

Geçtiğimiz yaz uzun yıllar formasını giydiği Manchester City'den ayrılan İlkay Gündoğan, La Liga devi Barcelona'ya imza atarak büyük ses getirmişti. Ancak Katalan ekibinde aradığını bulamayan yıldız oyuncunun mutsuz olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, Atletico Madrid yolunda. Başkent ekibi, tecrübeli yıldız ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya yakın. Kulüplerin de anlaşması halinde transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 46 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı. Toplam 3731 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.