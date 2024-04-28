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  • Ve İlkay Gündoğan transferini resmen duyurdular! Süper Lig'e hayırlı uğurlu olsun
Spor

Ve İlkay Gündoğan transferini resmen duyurdular! Süper Lig'e hayırlı uğurlu olsun

Barcelona'da forma giyen gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan için transfer gelişmesini resmen duyurdular. İlkay Gündoğan, yeni sezonda Süper Lig'den sürpriz bir ekibe imza atabilir.

28 Nisan 2024 Pazar 19:08 - Güncelleme:
Ve İlkay Gündoğan transferini resmen duyurdular! Süper Lig'e hayırlı uğurlu olsun
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Barcelona'da İlkay Gündoğan depremi yaşanmaya devam ediyor. Gurbetçi futbolcunun Katalan ekibinden ayrılmak istediği aktarıldı.

BARCELONA'DA İLKAY GÜNDOĞAN KRİZİ!

Katalan devi Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, alınan kötü sonuçların ardından hayal kırıklığına uğramış durumda. İspanyol ekibinde, takım için ilişkilerin de kötü olduğu aktarılırken, gurbetçi futbolcunun mutsuz olduğu yazıldı. İspanya medyası, İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.

SÜPER LİG'E SÜRPRİZ İMZA!

Yıldız orta sahanın, yaz transfer döneminde Süper Lig devlerinden birisine sürpriz bir imza atabileceği kaydedildi. Aktarılana göre; Süper Lig devleri, İlkay'ın durumunu yakından takip ediyor.

BARÇA KARNESİ

Bu sezon Katalan ekibiyle 46 maçta süre alan deneyimli orta saha, 5 gol 11 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor.

Star Gazetesi

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