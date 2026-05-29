Yaz transfer dönemine kısa bir süre kala Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun başında rekor bedelle Spartak'a sattığı Gedson Fernandes'i yeniden gündemine aldı. Bununla birlikte bir diğer kulüp Galatasaray da devreye girince transfer yarışı iyice kızıştı.

UYUM SAĞLAYAMADI

Spartak Moskova'ya transfer olduğu günden bu yana Rusya'ya uyum sağlayamadığına yönelik haberlerle gündeme gelen Gedson Fernandes için iki ezeli rakip harekete geçti.

Devre arasında da adı Beşiktaş ile anılan Gedson Fernandes, sezonu Moskova ekibinde tamamladı. Sezonun bitmesiyle birlikte yeniden transfer hareketliliği başlarken Portekizli orta saha için sürpriz bir atak geldi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği Gedson Fernandes, sarı-kırmızılılar için bir öncelik haline geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Portekizli yıldız için kulübüyle masaya oturmayı hedefliyor.

Beşiktaş ise süreci titizlikle takip ederken uygun bir zemin oluşması durumunda Spartak'a teklif yapılabileceği öğrenildi. Türkiye'ye dönmeye açık olan Gedson Fernandes'in, son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Spartak ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Gedson'un piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.