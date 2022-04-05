Ve Çağlar Söyüncü transferi tamam! Karar resmen verildi

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün geleceği belli oldu. İngiliz ekibinin Avrupa'dan birçok talibi olan ve Leicester City'den ayrılmak isteyen Çağlar Söyüncü'yü satmaya karar verdiği iddia edildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN KARAR VERİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Leicester City'nin sözleşmesi 2023'ün yazında sona erecek olan ve takımdan ayrılmak isteyen Çağlar Söyüncü'yü önümüzdeki yaz satarak bonservis geliri elde etmek istediği belirtildi. İngiliz ekibinde milli savunmacı için gelen tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Çağlar Söyüncü için şimdiden birçok Avrupa kulübü sıraya girdi. Son olarak adı Juventus ile anılan milli savunmacı için Chelsea ve Barcelona'nın da devrede olduğu iddia edildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli stoper, Leicester City forması ile bu sezon 37 resmi maçın 36'sında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ile takımına katkıda bulundu.