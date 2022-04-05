İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2022 Salı / 4 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7213
  • EURO
    16,0975
  • ALTIN
    910.261
  • BIST100
    2326.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Çağlar Söyüncü transferi tamam! Karar resmen verildi
Spor

Ve Çağlar Söyüncü transferi tamam! Karar resmen verildi

Çağlar Söyüncü için Leicester City'de karar verildi. İngiliz ekibinin gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan Çağlar Söyüncü'yü satmaya karar verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Nisan 2022 Salı 18:55 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 19:36
ABONE OL

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün geleceği belli oldu. İngiliz ekibinin Avrupa'dan birçok talibi olan ve Leicester City'den ayrılmak isteyen Çağlar Söyüncü'yü satmaya karar verdiği iddia edildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN KARAR VERİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Leicester City'nin sözleşmesi 2023'ün yazında sona erecek olan ve takımdan ayrılmak isteyen Çağlar Söyüncü'yü önümüzdeki yaz satarak bonservis geliri elde etmek istediği belirtildi. İngiliz ekibinde milli savunmacı için gelen tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Çağlar Söyüncü için şimdiden birçok Avrupa kulübü sıraya girdi. Son olarak adı Juventus ile anılan milli savunmacı için Chelsea ve Barcelona'nın da devrede olduğu iddia edildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli stoper, Leicester City forması ile bu sezon 37 resmi maçın 36'sında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ile takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.