Ve Kerem Aktürkoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: İmzayı atıyor

Bu sezon gösterdiği büyük çıkışla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif yağıyor. Sarı kırmızılı ekip ise milli futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis bekliyor. Kerem Aktürkoğlu için en ısrarcı kulüp Marsilya'ydı. Ancak yıldız futbolcunun tercihini başka kulüpten yana kullandığı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BORUSSİA DORTMUND'U İSTİYOR

23 yaşındaki genç yıldız kendisini isteyen kulüpler arasından Borussia Dortmund'u tercih etti. Kerem Aktürkoğlu Alman ekibinde kendisini daha iyi geliştireceğini düşünüyor. Bundesliga ekibi yeni yapılanmaya gitme kararı almış ve takımın başına Edin Terzic'i getirmişti. Çiçeği burnunda teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nun transferini ısrarla istiyor. Dormund bonservis rakamı olarak 20 milyon euro bedele yükseldi. Sarı kırmızılılar resmi teklifi bekliyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, 2026'nın yazına kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da bu sezon 52 resmi maçın 46'sında ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi