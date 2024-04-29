Ve Kim Min-Jae 1 yıllığına geri dönüyor! Yüzyılın transferi

Bu sezon ligde şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, zor günler yaşıyor. Bavyera ekibinin yıldızı Kim Min-Jae, ilk 11'deki yerini kaptırmasının ardından takımdan ayrılmayı planlıyor. Son dönemde forma süresi oldukça azalan Güney Koreli savunmacının, durumdan memnun olmadığı aktarıldı.

KIM MIN-JAE GERİ DÖNÜYOR

İtalyan basınının iddiasına göre; Takımda mutsuz olan Kim Min-Jae için daha önce formasını giydiği Napoli devreye girdi. İtalyan ekibi, yıldız savunmacı için 1 yıllığına kiralama hamlesi yapmayı planlıyor. Bayern Münih ise 27 yaşındaki stoperin, takımda yedek olarak kalmasını istiyor. Güney Koreli savunmacı, daha sık forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

AVRUPA KAPILARINI FENERBAHÇE İLE AÇTI!

Fenerbahçe'de forma giydiği sezonda büyük bir çıkış yakalayarak Avrupa kapısını açan Kim Min-Jae, 19 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Daha sonrasında ise 50 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle Bayern Münih'e imza atmıştı.

SEZON KARNESİ

Yıldız savunmacı, bu sezon Alman ekibiyle 32 maçta toplam 2.496 dakika süre aldı.

Star Gazetesi