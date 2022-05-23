Ve Merih Demiral resmen geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular

İtalya Serie A'da forma giyen Merih Demiral kiralık olarak formasını giydiği Atalanta'dan ayrıldı. Milli futbolcu bonservisinin bulunduğu Juventus'a geri dönüyor. Siyah beyazlı ekibin Merih Demiral hakkında kararı gelecek sezon için merak edilirken başarılı savunma oyuncusuna başta İngiltere olmak üzere Avrupa'dan bir çok kulüp talip.

MERİH DEMİRAL GERİ DÖNDÜ

Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral Atalanta'da bu sezon başarılı bir sezonu geride bıraktı. 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu 28 milyon euro. Bergama ekibi önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılamayacağı için Merih Demiral'a bu bonservisi ödemekten vazgeçti. Atalanya, Serie A'yı 8'inci sırada bitirdi.

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MERİH DEMİRAL'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atalanta ile bu sezon 42 maça çıkan milli savunmacı Serie A'da 28 kez sahaya çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 12 kez forma giyen Merih Demiral Manchester United deplasmanında bir gol atmıştı.

Star Gazetesi