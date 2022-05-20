Ve Michy Batshuayi gidiyor! Dev kulüpten çılgın teklif

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Sezon sonu siyah-beyazlılardan ayrılarak bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye dönecek olan Michy Batshuayi için Everton devreye girdi.

MICHY BATSHUAYI, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yaz aylarında Chelsea'den kiralık olarak kadroya katılan Michy Batshuayi'nin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Batshuayi bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye dönecek.

CHELSEA, SATMAK İSTİYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Chelsea ise Michy Batshuayi'yi satmak istiyor. Ada ekibi Belçikalı golcü için en az 9 milyon sterlin bekliyor.

EVERTON DEVREYE GİRDİ

Haberde, Premier Lig ekibi Everton'ın Michy Batshuayi ile yakından ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde Chelsea'nin kapısını çalacağı belirtildi.

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MICHY BATSHUAYI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Michy Batshuayi bu sezon siyah-beyazlı formayla 41 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Belçikalı golcü bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.