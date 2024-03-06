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Spor

Ve Mircea Lucescu geri dönüyor! Resmen duyuruldu

Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takımı çalıştırmış olan Mircea Lucescu, göreve geri dönüyor. Son olarak Dinamo Kiev'in başına olan Mircea Lucescu, sürpriz bir ekibe imza atıyor.

6 Mart 2024 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Ve Mircea Lucescu geri dönüyor! Resmen duyuruldu
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20/21 yılında göreve başladığı Dinamo Kiev'in başında 118 maça çıkan Mircea Lucescu, 2023 Kasım ayının başında Shaktar Donetsk'e yenilmesinin ardından istifa etmişti. Bazı kaynaklar Mircea Lucescu'nun kariyerinin sonlarına yaklaştığını ve Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini yazmıştı. Rumen teknik adamın yeni adresi sürpriz oldu.

MIRCEA LUCESCU'DAN SÜRPRİZ İMZA!

Hırvat basınında çıkan haberlere göre; Dinamo Zagreb, ligde rakiplerinin gerisinde kalmasının ardından teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmak üzere. Aktarılana göre; Hırvat ekibinin, takımın başına getirmek için ilk adayı Mircea Lucescu oldu. Rumen teknik adamla görüşüldüğü ve büyük ölçüde anlaşıldığı belirtildi.

TÜRKİYE KARNESİ

Galatasaray ile 106 maça çıkan Lucescu 2.01 puan ortalaması yakalamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın başına geçti ve 89 maçta 2.00 puan ortalaması yakaladı. Son olarak A Milli Takımı çalıştıran Rumen hoca, pek başarılı olamadı ve 17 maçta 1.06 puan ortalamasını tutturdu.

Star Gazetesi

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