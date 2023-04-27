Ve resmen açıklandı! Gedson Fernandes transferi hayırlı olsun

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes hakkında İspanya'dan bir iddia geldi. Gedson Fernandes'e La Liga ekibi Atletico Madrid'in talip olduğu belirtildi. Madrid ekibinin yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katacağı aktarıldı.

GEDSON FERNANDES BEŞİKTAŞ'IN KASASINI DOLDURACAK

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş Gedson Fernandes'in transferinde Galatasaray ile yarışmıştı. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız oyuncuyu Benfica'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı. Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın 10 milyon euro istediği ve Atletico Madrid'in bu rakamı vermeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes'e La Liga ekibi Atletico Madrid talip oldu. Gedson Fernandes'in de tekrardan Avrupa'da boy göstermek istediği gelen bilgiler arasında.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, , 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

