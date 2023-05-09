Ve resmen duyurdular! Güle güle Gedson Fernandes, dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, gösterdiği performans ile Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor. Şenol Güneş'in gelişi ile birlikte çıkışa geçen genç oyuncu için Avrupa'nın birçok kulübü Beşiktaş'ın kapısını çalmaya devam ediyor.

GEDSON FERNANDES, ATLETİCO MADRİD'İN RADARINDA

Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in performansı Şenol Güneş'in gelişi ile birlikte yükselişe geçerek, Benfica ve Tottenham dönemlerine adeta nazire yaptı. Beşiktaş'ın 9 maçlık galibiyet serisinde başı çeken Portekizli oyuncu için birçok maça gözlemci gönderildi. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun ilgisi olduğu biliniyordu fakat İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid'in Gedson Fernandes transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi. İspanyol ekibi Portekizli oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

GEDSON FERNANDES'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 33 resmi maça çıkan Portekizli oyuncu gol katkısı veremezken 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Star Gazetesi