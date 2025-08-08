İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Ve resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için 40 milyonluk teklif

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, rekor bonservis bedeliyle takıma veda edebilir. Premier Lig ekiplerinden West Ham, En-Nesyri için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

8 Ağustos 2025 Cuma 10:43
Ve resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için 40 milyonluk teklif
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsüne İngiltere'den talip çıktı.

İNGİLİZLER TALİP

Fichajes'in duyurduğu habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberin devamında Londra temsilcisinin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Popüler Haberler
