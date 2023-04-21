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Spor

Ve resmen duyuruldu! Ferdi Kadıoğlu transferi hayırlı olsun...

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. İtalya'nın dev kulübü Napoli, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Nisan 2023 Cuma 15:57 - Güncelleme:
Ve resmen duyuruldu! Ferdi Kadıoğlu transferi hayırlı olsun...
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Fenerbahçe ve Milli Takım'ın önemli yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu yaz Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devreye girdi. Ajax ve Napoli'nin ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nun ise İtalya'ya daha yakın olduğu belirtildi. Fenerbahçe 23 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA'YA...

İtalya Serie A'da zirvenin sahibi Napoli gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı. Çizme basınında çıkan haberlere göre Maviler Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin talep ettiği 20 milyon euro bonservisi ödemeye hazır. Napoli, Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek için sezon sonunu bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 39 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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