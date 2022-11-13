Ve Ricardo Quaresma geri dönüyor! Resmen kararını verdi

39 yaşındaki Ricardo Quaresma, taraftarları heyecanlandırdı. Guimaraes'in ardından herhangi bir takımda forma giymeyen Ricardo Quaresma, bireysel çalışmalara başladı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

RICARDO QUARESMA, SON OLARAK GUIMARAES'TE FORMA GİYDİ

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma, son olarak Portekiz 1. Lig'inde Vitoria Guimaraes'te forma giymiş ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde takımdan ayrılmıştı.

RICARDO QUARESMA, SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Ricardo Quaresma, yeşil sahalara geri dönmek için kollarını sıvadı. Bireysel olarak çalışmalarına başlayan Portekizli yıldız, kendisine kulüp aramaya başladı. Quaresma, menajerine kendisine kulüp bulması için talimat verdi.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Ricardo Quaresma, bir dönem formasını giydiği ve taraftarların sevgilisi olduğu Beşiktaş formasını 227 kez terletti ve toplam 16943 dakika süre aldı. 39 yaşındaki tecrübeli yıldız, 38 gol ve 78 asistle skora etki etmişti.