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  • Ve Sacha Boey Bayern Münih yolunda! Yıldız sağ bek Alman ekibiyle anlaştı
Spor

Ve Sacha Boey Bayern Münih yolunda! Yıldız sağ bek Alman ekibiyle anlaştı

Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin gözdesi haline gelen Sacha Boey, sarı kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı sağ bek oyuncusunun Bayern Münih'e transfer olma konusunda önemli gelişme kat edildiği belirtildi.

25 Ocak 2024 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
Ve Sacha Boey Bayern Münih yolunda! Yıldız sağ bek Alman ekibiyle anlaştı
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Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için önemli bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçı kadrosunda olmayan Sacha Boey için Bayern Münih ile transfer görüşmelerinin başladığı ortaya çıktı.

Alman basınından Sky'ın haberine göre, Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladı.

Galatasaray, Sacha Boey için 20-25 milyon euro arasında bonservis bedeli talep etti. 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerine katıldı. Menajerin Alman ekibiyle anlaştığı iddia ediliyor.

İstanbul'da gerçekleşen transfer görüşmelerinde Galatasaray ile Bayern Münih anlaşması ve imzaların atılması bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.

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