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  • Ve Sacha Boey'un ayrılığını resmen duyurdular! Geri dönüyor
Spor

Ve Sacha Boey'un ayrılığını resmen duyurdular! Geri dönüyor

Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey'un, Almanya macerası kısa sürdü. Sacha Boey, sezon sonunda Bundesliga'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

29 Nisan 2024 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Ve Sacha Boey'un ayrılığını resmen duyurdular! Geri dönüyor
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Ara transfer döneminde Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılarak Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, Almanya'da tutunamadı. Yıldız sağ bek, yeni takım arayışlarına başladı.

SACHA BOEY'A ERKEN VEDA

Bavyera devi Bayern Münih, bu sezonki hedeflerinden oldukça uzak kalmasıyla yeni sezon için harekete geçti. Yeni bir teknik direktör arayışına geçen Alman ekibi, kadrosunu da güçlendirmenin peşinde. Devre arasında imza attığı Bayern Münih'te sakatlıklardan kurtulamayan Sacha Boey da bu yeni yapılanmanın kurbanı oldu. Bayern Münih, yaşadığı sakatlıklarla hayal kırıklığı yaratan Sacha Boey ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ!

Fransız sağ bekin menajerine, yeni bir takım bulması talimatı verildi. Birçok Avrupa devi, Boey'u kadrosuna katmak isterken, Galatasaray'ın da kiralama hamlesi yapmayı planladığı aktarıldı. 23 yaşındaki oyuncunun, yeni sezonda daha sık forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği belirtiliyor.

REKOR BONSERVİSLE GİTTİ!

Genç yıldız, Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında ayrıldı ve Süper Lig tarihine geçerek, Bayern Münih'e imza atmıştı.

Star Gazetesi

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