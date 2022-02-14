Ve Sergen Yalçın için harekete geçtiler! Gece yarısı...

Geçen sezon Beşiktaş'ın onun yönetiminde 2 kupa kaldırdığı teknik direktör Sergen Yalçın yeniden gündem oldu. Siyah-beyazlıların Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başında görmek isteyen birçok taraftar sosyal medyada harekete geçti.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra Önder Karaveli yönetiminde çıktığı maçlarda da beklentilerin altında sonuçlar aldı. Karaveli yönetiminde 10 maça çıkan siyah-beyazlılar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 25. haftanın sonunda 38 puanla 8. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı istedi.