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Spor

Ve Sergen Yalçın için harekete geçtiler! Gece yarısı...

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın için harekete geçti. Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda birçok taraftar Sergen Yalçın'ın yeniden Beşiktaş'a getirilmesi için paylaşımlarda bulundu.

star.com.tr14 Şubat 2022 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 23:48
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Geçen sezon Beşiktaş'ın onun yönetiminde 2 kupa kaldırdığı teknik direktör Sergen Yalçın yeniden gündem oldu. Siyah-beyazlıların Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başında görmek isteyen birçok taraftar sosyal medyada harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra Önder Karaveli yönetiminde çıktığı maçlarda da beklentilerin altında sonuçlar aldı. Karaveli yönetiminde 10 maça çıkan siyah-beyazlılar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 25. haftanın sonunda 38 puanla 8. sırada yer aldı.

TARAFTARLAR SERGEN YALÇIN'I İSTEDİ

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı istedi.

İşte taraftarların Sergen Yalçın paylaşımları:

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