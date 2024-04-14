Ve sonunda açıklandı! Yeni teknik direktör Jose Mourinho: Önümüzdeki sezon lig karışacak...

İtalya ekibi Roma'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Jose Mourinho, kulüp arayışlarına başladı. Dünyaca ünlü teknik adama sürpriz bir teklif yapıldı.

JOSE MOURINHO GERİ DÖNÜYOR!

Portekizli çalıştırıcı, boşta kaldığı dönemde kulüp aradığını ve imkanı olsa hemen çalışmaya başlayacağını söylemişti. Birçok kulüp, Portekizli çalıştırıcıya talip olmuş durumdayken, Ada'dan sürpriz bir teklif geldi. Daha önce İngiltere'nin Manchester United, Chelsea ve Tottenham gibi köklü kulüplerinde görev almış olan Mourinho'ya bu kez West Ham United talip oldu.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Aktarılan haberlere göre; West Ham, mevcut teknik direktörü David Moyes'in sezon sonunda sözleşmesi bitmesiyle yollarını ayırmayı planlıyor. Ada ekibinin, yeni sezon için Jose Mourinho'ya teklif yaptığı belirtildi. Portekizli teknik direktöründe bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE İLE ANILDI!

Daha önce çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin de Mourinho'yu yeni sezon için düşündüğü aktarılmıştı. Tecrübeli hocaya, Suudi Arabistan ekiplerinden de ilgi var.

star.com.tr