Ve sonunda Anthony Martial transferi bitti! Resmen duyurdular: İmzayı atıyor

Manchester Unitedlı futbolcu Anthony Martial, inişli çıkışlı performansıyla sözleşmesinde son döneme geldi. Kırmızı Şeytanlar, haziran ayında kontratı sona erecek olan Fransız oyuncuya yeni bir sözleşme önermeme kararı aldı. Kulübün yeni büyük ortağı Sir Jim Ratcliffe, takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayırarak, yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir kar elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU, ANTHONY MARTIAL İMZAYI ATIYOR

Manchester United, sözleşmesinde son sezona giren Anthony Martial ile yeni bir sözleşme imzalamayacak. Yıldız oyuncunun ismi, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda yeni bir girişim yapıp yapmayacağı bilinmezken, Fransız futbolcunun eski kulübü Monaco'ya imza atacağı aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Ada ekibiyle 19 maçta süre alan Anthony Martial, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı