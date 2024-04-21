Ve sonunda ikna oldu! Süper Lig'e hoş geldin Stefan Savic...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, önümüzdeki dönem için harekete geçti. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, savunmasına takviye yapmaya hazırlanıyor. Transfer adaylarını ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi, stoper adaylarını 2'ye düşürdü.

STEFAN SAVIC AN MESELESİ!

Aktarılan haberlere göre; Beşiktaş, Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Stefan Savic'in durumunu yakından takip ediyor. Yıldız savunmacının, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor. Siyah beyazlıların, oyuncu tarafıyla görüştüğü aktarıldı. Öte yandan; Savic'in de Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in Savic için istediği bonservisde makul bir fiyata inmesini bekliyor.

FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ

Ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe de, 33 yaşındaki stoper ile ilgilenmişti. Şartlarda anlaşamayan sarı lacivertliler, Savic'in takım arkadaşı Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladı.

HUMMELS TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ!

Beşiktaş'ta bir diğer aday ise Borussia Dortmund'un efsane isimlerinde Mats Hummels olmuştu. Fakat yıldız stoperin, Alman ekibiyle yeni sözleşme için anlaştığı iddia edildi. Siyah beyazlıların adayları arasında ağır basan taraf Savic oldu.