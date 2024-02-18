Ve takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho! Resmen duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde Roma'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Jose Mourinho, yeni maceralara atılmak üzere harekete geçti. Portekizli teknik adamın yeni bir takım çalıştırmak için hevesli olduğu aktarılırken, iddialar gündemden düşmüyordu. Suudi Arabistan kulüpleri ve Premier Lig devleri ile ismi anılan Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu.

JOSE MOURİNHO, BAVYERA DEVİNE İMZAYI ATIYOR!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Jose Mourinho, Bayern Münih ile anlaştı. Aktarılana göre tecrübeli çalıştırıcı, Almanca öğrenmeye şimdiden başladı. Öte yandan Tottenham'da birlikte çalıştıkları Harry Kane'in bu imzada öncü olduğu belirtildi. Bayern Münih'in mevcut teknik direktörü Thomas Tuchel'in, takımdaki kötü gidişattan ve Bayer Leverkusen'e karşı aldıkları 3-0'lık hezimetten sonra Matthijs de Ligt ile arasının bozulduğu aktarıldı.

2 AVRUPA FİNALİ

Jose Mourinho, Roma'da geçirdiği 3 sezonda 1 Konferans Ligi şampiyonluğu ve Avrupa Ligi finali gördü. Portekizli çalıştırıcı, 138 maçta 1.70 puan ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi