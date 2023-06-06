Galatasaray'dan Uğurcan Çakır sürprizi... Sarı Kırmızılılar, 12 yıldır kaleyi koruyan ve 6 lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera'nın yerine, eldivenleri milli file bekçisine vermek üzere harekete geçti.

BİZZAT DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞTÜ

Cim Bom'da plan, kaleyi yerli bir isme teslim edip, oyun içinde Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışındaki tüm forma hakkını yabancıdan yana kullanmak. Özellikle sol beke çok iyi bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, kadroyu kurarken böylece daha rahat hareket edebilecek.

'MUSLERA SONRASI GENÇ KALECİLERE İHTİYACIMIZ OLACAK'

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, hem şampiyonluk hem de transfer süreciyle ilgili flaş ifadeler kullandı. "Bizde Galatasaray Lisesi'nden kaynaklanan farklı bir atmosfer var" diyen Öztürk, "Burada para geçmiyor. Burada akıl, yönetim, bilgi, donanım geçiyor. Dolayısıyla 2 yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz 1 yıl daha kalmak için önümüzdeki sene de şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı. Öztürk, kaleye Uğurcan Çakır'ın transfer edilme ihtimali ve Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: "Bizim Muslera'mız var. Muslera ile devam eden kontratımız var. Muslera'dan sonra genç kalecilere ihtiyacımız olacak."

8+3 KURALINA VURGU

"Sadece kaleci mevkisi için değil, 8+3 kuralından dolayı mutlaka yerli oyunculara ihtiyacımız olacak. Radarımızda birçok oyuncu var. Hem Türkiye'den hem Türkiye dışından. Tahmin ediyorum bizden sonraki yönetimler de Okan Buruk hoca ile devam edecekler ve 4-5 yıl daha Galatasaray üst üste şampiyon olacak. Bu işin tekniği. Sonra değişir, bazen onlar kazanır, bazen biz kazanırız. İyi bir ekip oluştu, bu ekip eminim ki 4-5 yıl domine edecek bu ligi, genelde şampiyon olarak."

UĞURCAN ÇAKIR BONSERVİS ARTI PARA TEKLİFİ

Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a ilk teklifin yapıldığı da gelen haberler arasında. Sarı Kırmızılılar para artı takas formülünü masaya koydu. İddiaya göre önerilen isim Mısırlı golcü Mostafa Mohamed artı 4 milyon Euro'ydu.

PAZARLIKLAR OLUMLU İLERLİYOR

Trabzon cephesi takasa sıcak bakmasa da pazarlık sürecinin olumlu ilerlediği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin Uğurcan transferinde ısrarcı olacağı belirtiliyor. 27 yaşındaki kalecinin de Galatasaray'a sıcak baktığı ileri sürüldü.

MUSLERA PLANI HAZIR

Aslan'da Uğurcan'ın transfer olması halinde Muslera'yla ilgili plan da hazır. Yeni sezonda 37 yaşına girecek olan Muslera kulübeye geçerek kalan 1 yıllık kontratını tamamlayacak.

DÜŞÜK KONTRAT SONRASI ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Sözleşmesi bittikten sonra maliyeti çok daha düşük bir kontrat önerilecek ve Nando'dan hem yedek kaleci olması hem de Galatasaray'da antrenörlük kariyerine geçmesi istenecek. Muslera kabul ederse kalacak, yoksa ülkesine dönebileceği ifade ediliyor.

GÜNAY GÜVENÇ DE LİSTEDE

Galatasaray, ligden çekilen Gaziantep'ten Kasımpaşa'ya giden kaleci Günay Güvenç'i de transfer gündemine aldı. Ancak Uğurcan Çakır'ın durumundan farklı olarak, Günay'ın transfer edilmesi halinde, Muslera ilk 11'deki görevine devam edecek ve 31 yaşındaki Günay, Muslera sonrasına hazırlanacak. Ancak bu senaryoda Fernando Muslera sonrasına yine başka bir kaleci transferi gündeme gelebilir.

OKAN KOCUK GİDİYOR

Sarı Kırmızılılar Günay ismini alternatif olarak düşünüyor. Aslan'ın 2. kalecisi Okan Kocuk'la yollar ayrılıyor. Karagümrük'te kiralık oynayan Batuhan Şen'in durumu ise tekrar masaya yatırılacak.